Gas Sales, conferme per il libero Fanuli e il palleggiatore Paris

In casa Gas Sales Piacenza arrivano due piacevoli riconferme in vista del prossimo campionato di Superlega: dopo i rinnovi delle scorse settimane di Alessandro Fei, Igor Yudin e Alessandro Tondo, ecco anche quelli tanto attesi di Fabio Fanuli e di Matteo Paris.

Rinnovi importanti quelli di Fanuli e Paris, conquistati sul campo con prestazioni sempre all’altezza per questi due atleti capaci di dare ai compagni in campo quella sicurezza necessaria, specie nelle sfide più delicate, grazie soprattutto alla loro esperienza. Con le loro riconferme la Gas Sales Piacenza completa, di fatto, il reparto dei palleggiatori e quello dei liberi, affiancando ai due nuovi arrivati, Cavanna e Scanferla, due ottimi elementi che nel corso dell’ultima stagione si sono fatti valere per le loro giocate e i lori colpi.

Arrivato direttamente dalla Power Volley Milano, Fabio Fanuli ha disputato ben 35 match nel corso del campionato, facendosi apprezzare per tante belle difese e per aver garantito solidità alla seconda linea, trovandosi sempre al posto giusto nel momento giusto. Per il libero pugliese classe ‘85 tanta concretezza: dalla sua ricezione, infatti, sono partiti tanti contrattacchi della Gas Sales Piacenza.

Grinta, determinazione e lucidità sono alcune delle doti che hanno contraddistinto Matteo Paris in questa stagione a tinte biancorosse: regista abile a gestire i suoi attaccanti e a sfruttare i colpi dei suoi centrali, Paris è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in Superlega della Gas Sales Piacenza. Un vero e proprio trascinatore in campo capace di trasmettere l’energia e la carica giusta ai propri compagni in tante occasioni.

Entrambi con alle spalle diverse esperienze in Superlega, Fanuli e Paris saranno due pedine fondamentali per mister Andrea Gardini in vista della prossima stagione, due armi in più da sfruttare al meglio nelle tante sfide impegnative che attendono i biancorossi.