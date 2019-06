Gas Sales, presentata la campagna abbonamenti “Chiediamo massimo supporto ai tifosi”

Pronta a partire la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 della Gas Sales Piacenza.

Come si legge nella sezione dedicata del sito del team piacentino, dal 24 giugno al al 30 agosto 2019 si inizierà con la vendita in prelazione, dedicata agli abbonati della passata stagione e ai clienti Dual Gas Sales Energia.

In questa fase si potrà acquistare l’abbonamento a prezzo agevolato con le seguenti modalità: gli abbonati, presso gli sportelli abilitati della Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas Sales Energia (confermando settore e posto o cambiando tra quelli disponibili), mentre i clienti Gas Sales Energia, nuovi abbonati, esclusivamente presso gli sportelli di Gas Sales Energia scegliendo tra i posti non prelazionati. I prezzi vanno dagli 80 ai 155 euro per la tariffa intera, mentre per quella ridotta dai 65 ai 135 euro.

Dal 2 settembre 2019 aprirà poi la vendita libera: i prezzi in questo caso vanno dai 140 ai 195 euro per l’abbonamento intero, mentre dai 120 ai 165 euro per quello ridotto.

IL LANCIO DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/20 DELLA GAS SALES

Dopo un’annata esaltante, conclusasi con la vittoria della Coppa Italia e la promozione in Superlega, i biancorossi hanno già piazzato una serie di colpi per affrontare al meglio il massimo campionato di volley italiano.

“Vogliamo far passare ai nostri tifosi un’annata divertente, per questo abbiamo creato una squadra competitiva” – ha commentato il presidente della squadra Elisabetta Curti in occasione del lancio ufficiale della campagna abbonamenti, andato in scena nella sede di via Mazzini della Banca di Piacenza, main sponsor della squadra -. Sappiamo di essere gli ultimi arrivati e dobbiamo avere la giusta umiltà per avvicinarci al meglio alla Superlega”.

“Visto anche il roster che abbiamo creato – ha aggiunto – adesso chiediamo ai tifosi il massimo supporto”.

“Anche quest’anno, proseguendo nella collaborazione con la Gas Sales, siamo vicini al volley piacentino” – ha poi dichiarato il vicedirettore generale della Banca di Piacenza, Pietro Boselli-. La campagna abbonamenti partirà il 24 giugno e verranno coinvolte tutte le filiali della Banca di Piacenza, compresa quella di Casalpusterlengo. Si tratta di un connubio tra due aziende che investono tanto sul territorio e vogliono dare anche quest’anno lustro a questa squadra. Investire nel territorio significa far crescere il territorio stesso.

“L’augurio è quello di raggiungere anche quest’anno risultati importanti. Sarà un anno difficile, però la programmazione che ha contraddistinto la scorsa stagione penso che sarà efficace anche quest’anno”.

LA NOTA STAMPA – Volley, prezzi contenuti per assistere al campionato più bello del mondo. Presentata alla Banca di Piacenza la campagna abbonamenti per la stagione di Superlega della Gas Sales

Scandita dallo slogan “La vostra passione, la nostra energia”, è stata lanciata dalla Sala Ricchetti della Banca di Piacenza (dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione) la Campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Superlega di volley (il 75°), a cui parteciperà la formazione piacentina della Gas Sales dopo l’entusiasmante promozione conquistata nella stagione scorsa dopo un solo anno di vita della società You Energy Volley.

Il vicedirettore generale dell’Istituto di credito di via Mazzini Pietro Boselli ha confermato la partecipazione al progetto da parte della Banca, registrando «la gran voglia di far bene» della famiglia Curti e della dirigenza tutta. «La Banca e la Gas Sales – ha rimarcato Boselli – sono due aziende legate al territorio. Facendole crescere, si fa crescere il territorio».

Il direttore generale della You Energy Volley Hristo Zlatanov («grazie alla nostra Banca che ci ospita anche quest’oggi») ha spiegato nel dettaglio la campagna abbonamenti, sottolineando «i prezzi molto contenuti» e la novità, per i clienti Gas Sales, di dilazionare l’importo in bolletta.

«Abbiamo bisogno del settimo uomo in campo – ha detto la presidente Elisabetta Curti – e mi auguro che i tifosi ci seguano con entusiasmo rinnovando e sottoscrivendo l’abbonamento. Invito anche le aziende piacentine a sostenerci. Siamo la squadra più importante del nostro territorio e spero che la pallavolo possa contribuire a creare nella società piacentina quel senso di comunità che serve a farla crescere».

Antonio Cerciello, sponsor new entry con Nordmeccanica, ha ringraziato la famiglia Curti e la Banca di Piacenza, assicurando «tutto l’appoggio necessario per far tornare a Piacenza la pallavolo di una volta. C’è la possibilità di fare una grande squadra».

Il mister Andrea Gardini ha fornito un elemento in più ai tifosi per convincerli a sottoscrivere l’abbonamento: «In Superlega la prossima stagione ci saranno almeno dieci squadre di altissimo livello, con i migliori campioni. Ad un prezzo accessibile, si acquistano dodici show meravigliosi».

L’abbonamento comprende, infatti, dodici partite di Regular season e – dal 24 giugno al 30 agosto – i vecchi abbonati e i clienti Dual Gas Sales Energia potranno acquistare la tessera a prezzo agevolato.

I primi esercitando il diritto di prelazione presso gli sportelli del partner organizzativo Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas Sales Energia riportati in calce all’articolo (confermando settore e posto dello scorso anno o cambiando tra quelli disponibili), mentre i secondi, nuovi abbonati, potranno sottoscrivere la tessera esclusivamente presso gli sportelli di Gas Sales Energia scegliendo tra i posti non prelazionati. Questi i prezzi: Numerato gold (155 euro intero; 135 ridotto); Numerato silver (140 /120); Abbonamento libero (110 / 95); Abbonamento Lupi Biancorossi (80 / 65).

Le vendite aperte a tutti inizieranno a partire dal 2 settembre. Questi i prezzi: Numerato gold (195 / 165); Numerato silver (175 / 150); Abbonamento libero (140 / 120). La tessera ridotta è riservata agli under 18 e agli over 65; ingresso gratuito per gli under 8 senza posto a sedere e per tesserati You Energy Volley e Piace Volley. Per l’abbonamento Lupi Biancorossi rivolgersi al Club (320 9433667).

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento d’identità e – in caso di rinnovo – la tessera della stagione 2018-2019.

Per ulteriori informazioni sulle modalità per abbonarsi e per conoscere le date e il luogo del ritiro della tessera abbonamento si può telefonare allo 0523 1886341 o scrivere a info@gassalespiacenza.it (sito internet: www.gassalespiacenza.it/abbonati).

Questi gli sportelli della Banca di Piacenza dove è possibile attivare l’abbonamento:

SEDE CENTRALE • Via Mazzini, 20 – Piacenza

AGENZIA 1 • Via Genova, 37 – Piacenza

AGENZIA 2 (Veggioletta) • Via I Maggio, 39 – Piacenza

AGENZIA 3 • Via Conciliazione, 47 – Piacenza

AGENZIA 4 (Dogana) • Via Coppalati, 6 – Le Mose, Piacenza

AGENZIA 6 (Farnesiana) • Galleria del Sole, 1/3 – Farnesiana, Piacenza (aperta il sabato mattina)

AGENZIA 7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana, Piacenza

AGENZIA 8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino, Piacenza (aperta il sabato mattina)

FILIALE DI CASALPUSTERLENGO • Via Cappuccini, 3 – Casalpusterlengo (Lo)

Qui di seguito gli sportelli Gas Sales Energia dove è possibile acquistare l’abbonamento:

ALSENO • Via F.lli Cervi, 143 – Alseno (Pc)

BORGOTARO • Viale Bottego, 2 – Borgo Val di Taro (Pr)

CARPANETO • Via Roma, 20 – Carpaneto Piacentino (Pc)

CODOGNO • Via Roma, 19 – Codogno (Lo)

CORTEMAGGIORE • Via Cavour, 27 – Cortemaggiore (Pc)

FIDENZA • Piazza Ponzi, 4 – Fidenza (Pr)

FIORENZUOLA D’ARDA • Via Genesio Bressani, 77 – Fiorenzuola d’Arda (Pc)

PIACENZA • Via Borghetto, 48 – Piacenza (Pc) • (disponibili due casse)

ROVELETO DI CADEO • Via Emilia, 65 – Roveleto di Cadeo (Pc)

SALSOMAGGIORE TERME • Via Valentini, 16 – Salsomaggiore Terme (Pr)