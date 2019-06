Gianluigi Galetti nuovo tecnico di Pallacanestro Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 annuncia ufficialmente l’ingaggio di Gianluigi Galetti come nuovo coach in vista della stagione 2019/2020 in Serie C Gold.

Galetti arriva a Fiorenzuola d’Arda dopo aver allenato per circa tre lustri squadre come Faenza, Riva del Garda, Casale Monferrato, Senigallia, Palestrina e Scauri in Serie B. Nelle ultime stagioni, il nuovo coach gialloblu ha allenato Lugo, vincitrice del Campionato Serie C Gold nel 2016/2017 ed in seguito confermatasi in Serie B con ottimi campionati.

”Sono molto contento di essere a Fiorenzuola – ha detto coach Galetti al suo arrivo nella sede gialloblu -. L’intenzione non era quella a tutti i costi di andare via da Lugo, dove ho vissuto ottime annate. Mi è tuttavia sembrato dal primo incontro con Fiorenzuola di trovare una società veramente seria, con persone competenti e che vogliono fare le cose per bene. Se l’impatto conta sempre molto, devo dire che quello con i gialloblu è stato molto positivo”.

“Nella mia carriera ho fatto 11 anni dell’allora Serie B Eccellenza, vincendo per 7 volte la palma del miglior attacco in campionato. Mi piace ovviamente praticare un basket divertente con velocità e dinamismo in attacco, ma voglio iniziare questo percorso a Fiorenzuola partendo dal concetto di concretezza e solidità difensiva. Da qui, infatti, facendo pensare molto gli avversari e non concedendo tiri facili, costruiremo quella che sarà la nostra stagione”.

“Ho un ricordo positivo di Pallacanestro Fiorenzuola 1972; con Lugo l’avevamo affrontata nella Semifinale Playoff, e mi era sembrata una squadra molto strutturata e solida già da allora. La Finale di Coppa Emilia a Granarolo, e soprattutto la tribuna piena in Semifinale Playoff in gara 2, mi avevano già da allora colpito, per cui penso che ci possano essere tutti i presupposti per fare bene sia con la prima squadra che con il settore giovanile.”

Il Dirigente Luca Merli, punto fermo della società dalla sua rinascita, commenta così l’arrivo di coach Galetti: ”Abbiamo chiuso un ciclo importante di 4 anni, il primo vero dalla nostra rinascita, grazie al buon lavoro di coach Lottici. Spiace anche per la dipartita di Andrea Zagni, passato alla JuVi Cremona, in quello che è stato un fulmine a ciel sereno e che ci ha privato di una colonna portante societaria. Nonostante questo vogliamo guardare da subito avanti, con tanto entusiasmo e voglia di fare bene. La scelta di Galetti è stata fortemente voluta dal Presidente Alberti in accordo con la dirigenza, volendo inserire un vero professionista”.

“Il compito del nostro nuovo coach sarà di condurre la Serie C Gold per un progetto pluriennale, ma allo stesso tempo di lavorare su un progetto importante che stiamo creando legato al Settore Giovanile, che vogliamo espandere. Gianluigi ci darà una grande mano anche in questo senso, venendo da esperienze importanti in tal senso”.

Per la prima squadra, partiamo da zero, al momento non abbiamo confermato nessuno della squadra che ha disputato l’ultimo campionato perchè vogliamo creare la rosa anche con l’aiuto del coach. Una linea comune che ci porterà a valutare chi confermare e dove andare ad intervenire per creare la nuova squadra. Non partiamo inizialmente con obiettivi annunciati, se non quello di voler riempire il PalaMagni già da ottobre. Con coach Galetti confermiamo a livello di staff tecnico la figura di Gian Luca Bricchi come assistente allenatore, e ci proiettiamo alla nuova stagione con tanto entusiasmo”.