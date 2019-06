Giardini Margherita fulcro del grest di San Savino “Parco più bello e sicuro se ben frequentato”

L’assessore a Sicurezza e Partecipazione Luca Zandonella ha incontrato nei giorni scorsi ai Giardini Margherita, insieme al comandante della Polizia Locale Giorgio Benvenuti, i bambini e gli educatori che animano il Grest della parrocchia di San Savino.

“Abbiamo voluto ringraziare personalmente don Alphonse Lukoki e i ragazzi dell’Unità Pastorale 1 – sottolinea Zandonella – per l’impegno e per il coinvolgimento diretto nella rivitalizzazione del quartiere, in particolare per la scelta di fruire dei Giardini Margherita per due ore al mattino e altrettante al pomeriggio, dal lunedì al venerdì, come fulcro delle attività estive. Si tratta di un’idea che don Lukoki ha condiviso con l’Amministrazione comunale nei diversi incontri avuti con il sindaco Patrizia Barbieri e con il sottoscritto, trovando il nostro pieno appoggio per l’utilizzo dell’area verde”.

Il Grest di San Savino, iniziato il 10 giugno, si protrarrà sino alla prima settimana di luglio, con un nutrito gruppo di giovanissimi utenti ed educatori: “Un’esperienza di successo che intendiamo ripetere in futuro – aggiunge l’assessore Zandonella – perché un parco monumentale frequentato ogni giorno da tanti ragazzi, che portano entusiasmo ed energia positiva, è una realtà dove vivibilità e sicurezza aumentano”.

“Un primo passo importante verso l’obiettivo di giardini resi più belli e accoglienti da eventi, manifestazioni e iniziative che si susseguano con costanza: giardini da vivere, come indica il nome del progetto che il Comune sta portando avanti, con il sostegno della Regione, insieme a numerose realtà del territorio”.