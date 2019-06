Uno degli angoli più incantevoli e (anche poco conosciuti) della provincia di Piacenza, la Val Boreca, deturpato dall’immondizia.

Per rimediare alla situazione che si accumulata nel tempo, un team composto da volontari, addetti comunali di Ottone e la cooperativa DesTacum di Piacenza è entrato in azione per dare una bella ripulita al versante ottonese della vallata, dalle parti di Belnome.

Nel post di Facebook la cronaca della giornata e i ringraziamenti a chi ci ha messo mezzi e impegno.