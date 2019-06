Nella notte del 28 giugno un giovane è stato rinvenuto senza vita lungo i binari della linea ferroviaria Piacenza-Milano, in prossimità del ponte sul Po in zona Nino Bixio.

Pare che a lanciare l’allarme siano stati tre tecnici di Ferrovie dello Stato: sono quindi immediatamente arrivati i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, oltre che gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri. Al momento del tragico ritrovamento il giovane non aveva con sè nessun documento; secondo i primi accertamenti dovrebbe avere un’età compresa tra i 16 e i 20 anni.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare: sono in corso le indagini per capire le cause precise del decesso e le ragioni per cui il giovane si trovava sui binari in tarda nottata.

Per permettere gli accertamenti la via è stata chiusa e la circolazione ferroviaria interrotta per alcune ore. La situazione è però già tornata alla normalità. Sul posto anche il Pm di Piacenza Daniela di Girolamo e la polizia scientifica.