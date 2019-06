Giovedì divieti in via Illica, via Verdi e via Santa Franca per lavori di ristrutturazione

Giovedì 13 giugno, dalle 7 alle 19, per consentire la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, sarà vietata la circolazione in via Illica a Piacenza e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nell’area individuata da apposita segnaletica stradale.

Nel restante tratto di via Illica, sarà revocato il senso unico di marcia per consentire a residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati di percorrerlo in entrambe le direzioni.

CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA VERDI – Sempre giovedì, dalle 7 alle 19, per consentire la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, via Verdi e il tratto di via Santa Franca compreso tra via Verdi e via San Siro saranno chiusi alla circolazione, fatta eccezione per residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto privati, nonché per i mezzi di soccorso.

Inoltre, nei tratti non interessati dal cantiere di lavoro, il senso

unico di marcia sarà revocato.