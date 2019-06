Gola Gola Festival, tutte le limitazioni al traffico nel week end

Per consentire lo svolgimento del “Gola Gola Festival”, dalle ore 7 di venerdì 7 giugno alle 4 di lunedì 10 sarà istituito il divieto di circolazione in piazza Cavalli, piazzetta S. Ilario, piazza Plebiscito, piazza Duomo, via Medoro Savini, via San Donnino, via Sopramuro (da piazza Cavalli a via Frasi).

E’ già in vigore, con validità sino alle 4 del mattino di lunedì 10, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazetta Sant’Ilario e piazzetta delle Grida.

Sosta vietata dalle 7 di venerdì 7 giugno alle 4 di lunedì 10 anche in piazza Cavalli, piazza Plebiscito, piazza Duomo, via Medoro Savini e via San Donnino, nonché nell’area di parcheggio di via XXI Aprile dove potranno posteggiare unicamente i veicoli a servizio della manifestazione, muniti di apposito pass identificativo. Lo stesso permesso dovrà essere esposto, contestualmente, dai mezzi dei partecipanti e organizzatori alla kermesse che avranno a disposizione per il transito e la sosta l’area pedonale di via Maculani.

A partire dalle 15 di venerdì 7 giugno, sino al termine degli eventi in calendario domenica 9, saranno deviati i percorsi delle linee urbane dei bus che abitualmente passano in piazza Cavalli e via Cavour: per tutti gli aggiornamenti, è opportuno consultare il sito www.setaweb.it.

In occasione della “Notte bianca dei golosi”, dalle 19 di sabato 8 giugno all’una del mattino di domenica 9, sarà vietata la circolazione nel tratto di Corso Vittorio Emanuele tra via Palmerio e lo Stradone Farnese, in via Garibaldi (da via Illica a largo Battisti), via S. Antonino, via Chiapponi, via Daveri, via Frasi, via Mazzini (da via S. Eufemia a piazzetta S. Margherita), piazza Duomo, piazzetta Grida e piazza Borgo. Già dalle 14 di sabato 8, sino alle 2 di domenica 9, divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di Corso Vittorio Emanuele tra via Palmerio e lo Stradone Farnese, in via Garibaldi, via S. Antonino, via Chiapponi, via Daveri, via Frasi, via Mazzini (da via S. Eufemia a piazzetta S. Margherita) e piazza Duomo.

Le linee del trasporto pubblico locale provenienti da corso Vittorio Emanuele e piazza Borgo saranno deviate su percorsi alternativi dalle 19 di sabato 8 giugno.

Il mercato contadino trasloca in piazza Sant’Antonino. Sabato bancarelle sul Facsal – In occasione del Gola Gola Festival, anche il mercato contadino di piazza Duomo cambia collocazione: la manifestazione si terrà ugualmente nella mattinata di domani, venerdì 7 giugno, svolgendosi però in piazza Sant’Antonino.

Si ricorda che sabato 8 giugno il mercato di piazza Cavalli e piazza Duomo sarà invece dislocato sul Pubblico Passeggio.