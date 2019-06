Gola Gola e “Memorial Ruffo”, le limitazioni al traffico. Sabato mercato sul pubblico passeggio

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che si terrà eccezionalmente sul Pubblico Passeggio, sabato 8 giugno, il mercato di piazza Cavalli e piazza Duomo, per consentire lo svolgimento del Gola Gola Festival in programma nel fine settimana in centro storico.

Contestualmente, dalle 5.30 alle 16 della stessa giornata, in via Alberici sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Giovedì 6 giugno, in occasione del Memorial “Silvano Ruffo”, dalle 15 alle 20 in via Alberici sarà attuato un restringimento della carreggiata est per permettere il passaggio in sicurezza degli atleti. Contestualmente, sarà vietata la sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata.