Half Marathon, giornata conclusiva a Podenzano: premiazioni e cena benefica

Sabato 29 giugno alle ore 18.30, il “Nuovo Giardino Haway” di Podenzano (Piacenza) ospiterà la “giornata conclusiva” della 24^ Placentia Half Marathon. Questo momento, diventato un appuntamento fisso, permette agli organizzatori di fare un resoconto dell’edizione appena conclusa ed è occasione per ringraziare istituzioni, sponsor e volontari che permettono ogni anno di realizzare l’evento sportivo piu partecipato della provincia.

Parteciperanno le massime autorità provinciali insieme al Sindaco di Podenzano Alessandro Piva. La cena per Hospice Casa di Iris prevede pisarei e fasò, salumi dop piacentini con torta fritta, torte fatte in casa, acqua e vino: costo 15 euro totalmente devoluto in beneficenza.

Durante la serata verranno consegnate anche le targhe e i trofei non ancora assegnati:

– Al primo atleta piacentino: Boussabbaba Ayoub (Atletica Piacenza)

– Alla prima atleta piacentina: Marta Miglioli

– Al piu giovane atleta piacentino all’arrivo: Franchi Giulia (1999) ASD Pibedi

– Targa alla memoria di Gianluca Gallarati

– Targa AVIS ai donatori di sangue primi al traguardo: Bosio Dino e Bregu Berlina

Verranno anche consegnati gli assegni ricavati dagli eventi collaterali:

– Alla ASD Andrea e i Corsari: 500 euro

– Alla Associazione Oltre l’Autismo: 2000 euro

– Al Comitato Unicef 5000 euro (già consegnati)

– A Hospice Casa di Iris, verranno devoluti i proventi della cena benefica organizzata proprio nella stessa serata.