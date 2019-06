Harry Potter Quiz Night alla Bookbank

Potterhead al rapporto! Venerdì 21 giugno alle 21 alla libreria Bookbank di Sara Marenghi, in via San Giovanni 4, si terrà un gioco a squadre a tema HARRY POTTER in inglese, in occasione dell’apertura dei “Venerdì Piacentini”.

Conoscete la differenza tra un Molliccio e un Dissennatore? Cos’è un Bezoar e a cosa serve? Dov’è l’entrata per la Camera dei Segreti? Se pensate di sapere tutto sul mondo magico non potete mancare: sono previsti premi per la squadra vincitrice e a seguire ci sarà un “tea time”, il tutto nella meravigliosa atmosfera di un negozio di libri usati, tra i volumi introvabili e le pagine ingiallite dal tempo, che certamente ricorda la biblioteca di Hogwarts.

Per iscriversi alla “Harry Potter night with Jane” basta formare un gruppo (da 2 a 5 persone), recarsi in libreria ed inserire i propri nominativi nel Calice di Fuoco, il costo è di 5€ a persona e comprende quiz, the e torta.

Se volete rispolverare la lingua inglese prima delle vacanze ed sentirvi maghi per una sera, questa è l’occasione giusta: sarà presente l’insegnante Jane Upchurch e potrete divertirvi insieme ad altri amanti della saga fantasy più famosa di sempre.