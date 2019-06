Home Care Premium e bonus luce e gas, le news di Informasociale

Le informazioni di Informasociale su PiacenzaSera.it: ecco tutte le novità dello sportello del comune di Piacenza anche sulla nostra testata.

NEWSLETTER INFORMASOCIALE – 6/2019

HOME CARE PREMIUM 2019, NUOVE DOMANDE DAL 1 LUGLIO

Inps ha comunicato che è possibile presentare le nuove domande dal 1 luglio 2019 fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022. Il progetto Home Care Premium è finalizzato a fornire assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti, attraverso prestazioni e interventi, economici e di servizio, afferenti alla sfera socio-assistenziale, anche in un’ottica di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo.

LONG TERM CARE 2019: RIAPRE IL BANDO

È di nuovo possibile presentare le domande per il Long Term Care, il bando di Inps rivolto a persone ricoverate presso strutture residenziali, per il riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo del servizio. Le istanze saranno accolte dall’Istituto dal 1 luglio 2019 e fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022.

18APP: ISCRIZIONI APERTE FINO AL 30 GIUGNO

Per i nati nell’anno 2000, c’è tempo fino al 30 giugno per registrarsi all’iniziativa “18app” e fino al 31 dicembre 2019 per utilizzare il “Bonus Cultura” di 500 euro per l’acquisto di libri, teatro, cinema, musei e altre attività culturali.

BONUS LUCE E GAS: AGEVOLAZIONI PER I BENEFICIARI DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA

Dal 20 maggio, i beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza possono presentare richiesta di bonus luce e gas anche con ISEE superiore a quelli normalmente previsti.

OTTIENI LE CREDENZIALI SPID IN COMUNE

Dal 13 maggio è possibile ottenere le credenziali per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) gratuitamente presso gli sportelli del Comune di Piacenza.

CASE POPOLARI: APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

Sarà pubblicato a breve il nuovo Regolamento relativo all’assegnazione o cambio alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. È possibile accedervi se in possesso di particolari condizioni economiche, soggettive ed oggettive del nucleo familiare.

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA: IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE PER LA TERZA ETÀ

Martedì 20 giugno, passeggiata ai Giardini Margherita assieme alle guide naturalistiche alla scoperta di storia, architettura e alberi monumentali risalenti ad un secolo fa. Inoltre, si terrà il 19 anzichè il 26 giugno la visita gratuita allo stabilimento Cementirossi, storica azienda attiva da 80 anni a Piacenza. Le visite sono tutte con prenotazione obbligatoria, contattando in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative (via Taverna 39, tel 0523 492724).

“AMA LA TUA CITTÀ”: FOCUS SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Due dei manifesti della campagna di sensibilizzazione “Ama la tua città” sono dedicati al rispetto delle regole di sosta e alla tutela del diritto di parcheggio delle persone con disabilità in spazi a loro riservati.

CENTRI ESTIVI: ONLINE L’ELENCO DEI PROGETTI ATTIVI A PIACENZA

È consultabile online l’elenco di tutti i centri estivi a disposizione dei cittadini per l’anno 2019.

CENTRI CLIMATIZZATI: ATTIVI FINO AL 29 AGOSTO

Dal 18 giugno, nei pomeriggi estivi del martedì, mercoledì e giovedì verranno allestiti alcuni centri d’incontro climatizzati dedicati agli anziani, in collaborazione con le associazioni di volontariato.

ONDATE DI CALORE, SUL SITO DELLA REGIONE LE PREVISIONI

Il servizio di previsione delle ondate di calore, che permette, con 72 ore di anticipo, di prevederne l’arrivo, proseguirà per tutto il periodo estivo: sul sito della Regione Emilia-Romagna le informazioni sul disagio bio-climatico per il territorio piacentino.

LE CHIUSURE DEGLI SPORTELLI INFORMASOCIALE E INFORMAFAMIGLIE

In occasione della festa patronale di S.Antonino, sia gli sportelli InformaSociale che InformaFamiglie resteranno chiusi nella giornata di giovedì 4 luglio. Il Punto Informativo di via Martiti della Resistenza chiuderà sia giovedì 4 che venerdì 5 luglio.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

SPAZIO BAMBINI GENITORI

Uno spazio che accoglie bambini e bambine dai 3 ai 6 anni accompagnati dai loro genitori o da un adulto di riferimento, per vivere esperienze di incontro e divertimento con il supporto di personale qualificato. Lo spazio gioco è aperto il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e due domeniche al mese, con attività sempre differenti. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi allo Sportello InformaFamiglie&Bambini allo 0523.492380 oppure via mail informafamiglie@comune.piacenza.it.

LA RACCONTERIA

Narrazioni e giochi gratuiti nei giardini cittadini:

– Presso i giardini di via Broni, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 di giovedì 13 giugno e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di Martedì 18 giugno;

– Presso i Giardini Margherita, via Giulio Alberoni, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di Giovedì 20 e martedì 25 giugno;

– Giovedì 27 giugno, presso il Parco della Galleana, dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

ANIMAZIONI PER FAMIGLIE CON PAPPA&PERO

Spettacoli gratuiti itineranti per bambini e famiglie nei parchi cittadini:

– Venerdì 14 giugno, ore 17,00 ai Giardini di Via Emmanueli.

– Venerdì 28 giugno, ore 20.30 sul Pubblico Passeggio lato Palazzetto.

INCONTRO INFORMATIVO DI PRESENTAZIONE SUI CORSI PREPARTO

Sabato 22 giugno alle ore 9.00 si terrà la presentazione dei corsi pre-nascita per mamme che partoriranno nel mese di Settembre 2019, a cura delle ostetriche dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza. L’incontro è ad accesso libero e si svolgerà alla Galleria del Sole n.55 – Centro Civico Farnesiana.

YOGA IN GRAVIDANZA

Un percorso per future mamme, a partire dal 4°/5° mese di gravidanza, attraverso il respiro e il movimento dello yoga per connettersi a se stesse e al proprio bambino in preparazione al parto. Gli incontri si tengono il giovedì, dalle 18.00 alle 19.20, presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Per costi, informazioni e iscrizioni telefonare al numero 339.5203193 (Nadia) o mandare una mail a nadia.losi@gmail.com.

PERLAMAMMA

Ginnastica con il Passeggino: tutti i lunedì dalle ore 09:45 alle 11:00 o dalle ore 11:00 alle 12:00 e tutti i venerdì dalle ore 9:45 alle 11 o dalle ore 11 alle 12, presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole.

Ginnastica in Gravidanza: tutti i lunedì dalle 12:15 alle 13:15 presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole.

Per entrambi i percorsi le iscrizioni sono sempre aperte e la prima lezione di prova è gratuita. Informazioni allo Sportello InformaFamiglie&Bambini allo 0523.492380 oppure via mail informafamiglie@comune.piacenza.it.

—

Per ricevere mensilmente gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla Newsletter InformaSociale tramite l’apposito box a disposizione sul sito www.comune.piacenza.it/informasociale

__________________________

A cura di

InformaSociale

Via Taverna, 39 – tel. 0523/492731 – fax 0523/492736

informasociale@comune.piacenza.it

Via XXIV Maggio, 28 – tel. 0523/492022 – fax 0523/492556

informahandicap@comune.piacenza.it

www.comune.piacenza.it