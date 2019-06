Infortunio a Vernasca, grave a Parma dopo una caduta

E’ intervenuta l’eliambulanza in località Settesorelle – Dadomo di Vernasca (Piacenza) per un infortunio avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 giugno.

Coinvolto un uomo impegnato in alcuni lavori agricoli: sarebbe rimasto vittima di una caduta facendo un volo di circa tre-quattro metri, a seguito del quale ha riportato diversi traumi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze da Lugagnano e Fiorenzuola, con i sanitari che hanno allertato anche l’elisoccorso, decollato da Parma. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato in volo in codice giallo all’ospedale Maggiore. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.