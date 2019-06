In linea con un weekend all’insegna del sole e delle alte temperature, prosegue la fase di generale bel tempo a Piacenza.

Dopo un maggio caratterizzato da piogge e maltempo, in questi giorni di inizio giugno, infatti, a farla da padrone sarà il cielo sereno – a cui si alterneranno alcuni sporadici annuvolamenti, sopratutto sui rilievi – con massime che raggiungeranno anche i 31°C in pianura.

Nel pomeriggio e nella serata di lunedì 3 giugno, nella nostra città è previsto sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre a quote più alte saranno possibili temporanei annuvolamenti con piogge isolate e di breve durata. Situazione sostanzialmente analoga è prevista per le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 giugno.

Le temperature dovrebbero variare tra i 13°C e i 22°C sui rilievi e tra i 19°C e i 31°C in pianura.