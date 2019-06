Sarà un inizio di settimana con tempo decisamente variabile nel piacentino.

Tra lunedì e martedì – spiegano gli esperti di 3bMeteo – torneranno a formarsi temporali sull’Emilia centro-occidentale, in particolare nelle ore tardo pomeridiane e serali, con fenomeni localmente di forte intensità e con possibilità di grandinate e improvvise raffiche di vento discendenti dalle celle temporalesche”.

Lunedì 10 giugno nella nostra provincia cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, dalla serata in pianura temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; sereno invece nella giornata di martedì in pianura, con nubi alte dal pomeriggio, possibilità di piogge sparse invece sui rilievi. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 20 e i 31 gradi.

Da mercoledì invece – indicano le previsioni di Arpae – flussi sud occidentali caldo umidi determineranno, sulla nostra regione, prevalenti condizioni di cielo poco nuvoloso con presenza di nubi alte e sottili e un buon soleggiamento.