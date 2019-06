Iren, il sindaco incontra il nuovo presidente Boero

Nei giorni scorsi il sindaco Patrizia Barbieri ha ricevuto a Palazzo Mercanti il nuovo presidente di Iren, Renato Boero, nominato, insieme al Consiglio di amministrazione, nel corso dell’ultima assemblea dei soci tenutasi lo scorso 22 maggio.

“Un incontro cordiale e positivo quello che si è tenuto in municipio – si legge in una nota del Comune di Piacenza -, nel corso del quale il sindaco Barbieri ha ringraziato l’ingegner Boero per la grande attenzione che da subito ha voluto rivolgere ai territori e alle loro esigenze, incontrando i vari soci in uno spirito di proficua e costante collaborazione”.

“Proprio in quest’ottica – prosegue – l’incontro tra il sindaco Barbieri e il presidente Boero è stata l’occasione per affrontare diverse tematiche legate al territorio piacentino”.