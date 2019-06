La “bella storia” di don Vittorio Pastori raccontata ai ragazzi del Grest

Anche Africa Mission-Cooperation and Development era presente all’edizione 2019 di GrestInsieme, tenutasi giovedì 20 giugno presso il parco del collegio Alberoni e che ha visto la partecipazione di più di mille bambini. A loro è stata presentata, attraverso giochi e attività, la “bella storia” di don Vittorione, nel 25° anniversario della sua morte: da “ricco che era” alla scelta di lasciare tutto per aiutare i poveri dell’Africa.

“Si tratta di un bel riconoscimento, da parte della Chiesa locale, della vicenda umana e spirituale di don Vittorio Pastori, il nostro fondatore – ha spiegato il direttore di AMCD Carlo Ruspantini – Già nel periodo pasquale la Diocesi aveva scelto la figura di Vittorione come filo rosso che legava le tematiche della Quaresima, attraverso i sussidi forniti a tutte le parrocchie della provincia”.

La ricchezza attraverso la diversità e l’importanza dell’acqua sono state le due tematiche che il Movimento ha scelto di presentare ai giovani presenti: durante la giornata i vari gruppi hanno ricostruito un puzzle di colori diversi raffigurante don Vittorio per simboleggiare le differenze che portano ricchezza e “sperimentato” la mancanza d’acqua che affligge il Karamoja, regione nel nord-est dell’Uganda nella quale opera l’associazione piacentina.

“C’è acqua per tutti ma non tutti hanno acqua – ha spiegato ai bambini il collaboratore di AMCD Lorenzo D’Agosta, vestito da “Super Goccia” – Noi sprechiamo l’acqua perché crediamo che sia un bene superfluo, mentre in Karamoja ogni persona dispone solo di 8-10 litri a testa per bere, lavarsi e cucinare”.

“Questi giochi ci hanno mostrato cose che non sapevamo, è triste pensare che i nostri coetanei in Uganda non siano fortunati come noi – hanno dichiarato i bambini della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes -. Peccato che portare acqua in Africa non sia facile come nel gioco che Africa Mission ci ha fatto fare”.