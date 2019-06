E’ cominciata puntuale alle ore 10, la tradizionale Festa dell’Arma dei Carabinieri in occasione del 205° Anniversario della Fondazione.



Alla Caserma “Paride Biselli” di viale Beverora, alla presenza delle autorità, il Colonnello Michele Piras (nel video sopra), Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, ha tenuto il discorso ufficiale, nel corso del quale ha sottolineato lo spazio dato ai giovani nella celebrazione “per insegnare una verità che parla di rispetto del prossimo, dell’uomo, delle leggi che non ci porterebbero mai a combattere un altro uomo”.

“Come dico sempre, noi carabinieri non vorremmo mai colpire l’altro e se lo facciamo, lo facciamo per difenderci e soprattutto per difendere. Chi ci addita come uomini di guerra, è colui che forse non avrebbe mai il coraggio di combattere”.

“Sono qui per la prima volta a Piacenza davanti a voi – ha proseguito – e siete sempre più numerosi di anno in anno, perchè evidentemente ci siamo sopportati e rispettati. Intorno alla bandiera, che è il nostro simbolo, ci sono i miei uomini. Ringrazio le autorità presenti, le onorevoli De Micheli e Murelli, e saluto il nostro Prefetto, l’ho visto metterci la faccia nell’affrontare il suo ruolo di indirizzo e coordinamento, e l’autorità giudiziaria con la quale collaboriamo in maniera leale, al suo fianco combattiamo una battaglia che talvolta ci vede soli”.

“Ai cittadini chiediamo di non avere paura di denunciare, – ha rimarcato Piras -, mi fa rabbia sentire qualche volta un cittadino che si rassegna e allearsi con la persona sbagliata. Il nostro compito è infinitamente grande, bisogna far capire alle persone che lo Stato è più forte e che la giustizia sta da quella parte. E questo si fa anche con il rispetto delle piccole cose. Penso che un carabiniere come un padre debba essere un uomo giusto, debba essere l’esempio affermando per primo il rispetto della legge, in modo genuino e in modo vero, suggerendo così all’altro che sia giusto essere in quel modo”.

E’ stato schierato un reparto di formazione composto dai Carabinieri del Comando Provinciale ed una mostra statica dei mezzi in dotazione ai reparti operanti nel nostro territorio; è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Giovanni Nistri e, dopo il saluto del Comandante Provinciale, è in programma la consegna dei riconoscimenti ai militari particolarmente distintisi nell’attività di servizio.

Alla cerimonia sono presenti anche i familiari dei decorati, dei Carabinieri in servizio ed in congedo ed una rappresentanza della sezione della Associazione Nazionale Carabinieri e del gruppo “Benemerite”.