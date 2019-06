PIACENZA – TRAPANI 0-0 (in campo) LA DIRETTA

LA CRONACA

Al 92′ opportunità per il Piace: Corradi batte rasoterra un calcio di punizione dai venticinque metri, Dini si distende alla sua sinistra riuscendo a respingere.

Scaduto il 90esimo, 4 minuti di recupero. Il Piacenza ci prova in questi ultimi scampoli.

All’89’ tocca al Trapani battere il decimo tiro dalla bandierina.

Calcio d’angolo per il Piacenza all’87’.

Franzini getta nella mischia anche Perez all’81’ per Ferrari. Il neoentrato si fa ammonire per un fallo a centrocampo.

Al 78′ Piace pericoloso, cross di Terrani, Ferrari viene anticipato dall’uscita di Dini che favorisce un’altra conclusione dei biancorossi dai sedici metri: pallone fuori di poco.

Altri due cambi nel Piacenza al 75′: dentro Corazza, per Di Molfetta, entra Bachini al posto di Silva.

Primo cambio di Franzini al 67′, dentro Terrani per Sestu.

S’innervosisce il match, ammonizione al 62′ per Scognamillo, reo di un brutto fallo su Di Molfetta.

Ancora Piacenza contro l’arbitro al 60′, Della Latta mette il pallone sul secondo palo verso un compagno che viene spinto alle spalle da un difensore, tutti chiedono rigore ma Amabile lascia proseguire.

Protesta il Piacenza al 56′ per un presunto tocco col braccio all’interno dell’area di rigore da parte di Garufo: l’arbitro ammonisce Marotta per la reazione.

Al 51′ primo cambio, in campo un altro ex Fedato per Ferretti.

Non ci sono state sostituzioni nelle due squadre.

Ecco i dati sulle presenze al Garilli: 7.865 spettatori, di cui 551 nel settore ospiti.

Ripreso il match.

Nella prima frazione il Piacenza parte troppo contratto, concedendo due occasioni pericolose al Trapani sventate alla grande da Fumagalli. Poi i biancorossi provano ad alzare la testa ripartendo con un paio di folate offensive ma senza creare troppi problemi alla difesa siciliana. Nel complesso è stato comunque un primo tempo equilibrato, con il Trapani a tenere il pallino del gioco ed i biancorossi impegnati principalmente a contenere le azioni degli ospiti. Da segnalare qualche buu razzista nei confronti dell’attaccante ospite di colore.

Finito il primo tempo.

Occasione per il Trapani al 40′ con Costa Ferreira che calcia a giro col mancino dai venti metri, Fumagalli resta immobile ma la palla è fuori.

Brutta entrata di Taugourdeau al 39′ ai danni di Sestu, calcio di punizione per il Piacenza.

Ancora poco gioco biancorosso, Silva prova a servire al 37′ Di Molfetta, ma la palla è preda del portiere avversario.

Mezzora di gioco al Garilli e finora si è visto più Trapani che Piacenza.

Al 23′ prima occasione biancorossa, su errore del Trapani in fase d’impostazione: traversone di Sestu, colpo di testa di Marotta che da due passi manca lo specchio della porta.

Al 20′ prova a farsi vedere il Piacenza: Sestu crossa ma il pallone arriva dalla parte opposta nella zona di Di Molfetta, che rimette in mezzo trovando la presa alta del portiere granata.

Al 17′ ancora un cross in area biancorossa, buon intervento difensivo da parte di Pergreffi che interviene di testa anticipando Nzola.

Al 13′ Jacopo Silva tenta di lanciare lungo verso Alessio Sestu, ma il pallone si perde il fallo laterale: il Trapani può ripartire.

Piace sotto pressione in questi primi 10 minuti, è il Trapani a fare la partita.

Al 5′ ci pensa Fumagalli a vanificare la velenosa punizione dell’ex Taugourdeau, il portiere del Piacenza si distende e mette il pallone in calcio d’angolo.

Al 4′ calcio di punizione per il Trapani da ottima posizione: Taugourdeau sul punto di battuta.

Parte forte il Trapani, al 2′ Fumagalli impegnato da un colpo di testa di Nzola.

Tra i siciliani c’è anche l’ex biancorosso Taugourdeau.

Via alla partita.

Sono circa 8mila i presenti allo stadio, con una significativa rappresentanza di tifosi siciliani.

Grande cornice di pubblico al Garilli, ecco i tifosi biancorossi.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Piacenza-Trapani.

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Pergreffi, Silva, Barlocco; Marotta, Della Latta, Corradi; Sestu, Ferrari, Di Molfetta. A disp: Calore, Calzetta, Sylla, Cauz, Nicco, Corazza, Mulas, Porcari, Bachini, Terrani, Perez. Allenatore: Arnaldo Franzini

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Da Silva, Scognamillo, Franco; Girasole, Taugourdeau, Corapi; Ferretti, Nzola, Tulli. A disp: Cavalli, Ferrara, Evacuo, Mulè, Tolomello, D’Angelo, Canino, Scrugli, Garufo, Golfo, Lomolino, Fedato. Allenatore: Vincenzo Italiano

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza (Nicola Mariottini di Arezzo – Michele Dell’Università di Aprilia. IV: Luca Zufferli di Udine)

Attesa quasi finita per la gara di andata della finale playoff di serie C che vedrà scontrarsi il Piacenza e il Trapani.

Un Garilli strapieno quello che ci aspettiamo di vedere, nella serata di venerdì 7 giugno erano oltre 7000 i biglietti già staccati per il match del Garilli.

Ma la quota di tifosi biancorossi allo stadio per supportare i ragazzi di mister Franzini è destinata a salire. Primi tagliandi staccati anche per la gara di ritorno a Trapani.

Alla vigilia dell’incontro del Garilli, almeno sulla carta il Piacenza arriva meglio rispetto al Trapani.