La finale di ritorno Trapani-Piacenza in diretta su Rai Sport

Sarà trasmessa in diretta su Rai Sport la partita di ritorno della finale play off tra Piacenza e Trapani, che si disputerà allo stadio di Erice sabato 15 giugno.

A comunicare la copertura televisiva delle finali play off la società biancorossa. Niente diretta Rai invece per l’andata al Garilli dell’8 giugno, la partita sarà trasmessa in differita alle 00,25.

BIGLIETTI per l’andata dell’8 giugno – I tagliandi per la gara saranno disponibili in prevendita alla biglietteria dello stadio Garilli nei seguenti giorni ed orari:

– MARTEDI’ 4 Giugno 2019 dalle ore 14 alle ore 19

– MERCOLEDI’ 5 Giugno 2019 dalle ore 14 alle ore 19

– GIOVEDI’ 6 Giugno 2019 dalle ore 14 alle ore 19

– VENERDI’ 7 Giugno dalle ore 11 alle ore 19

– SABATO 8 Giugno dalle ore 11 alle ore 21

Dalle ore 14 di martedì 4 giugno fino alle ore 16:30 di sabato 8 giugno (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude venerdì 7 giugno 2019 alle ore 19), esclusi i diritti di prevendita, sui seguenti canali:

– On line sul sito http://www.vivaticket.it/ (Sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice)

– Presso i punti vendita autorizzati:

1) TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

2) CARTOLERIA EDICOLA IL GIRASOLE, via Roma, 36 Borgonovo V.T.

3) SEGNALI DI FUMO, via S.Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda

4) GOLDBET Shop, via Alessandria, 33 Piacenza

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Distinti – prezzo intero: € 10; Studenti Under 25: € 5; Under 10: € 2

Rettilineo – prezzo intero: € 10; Under 10: € 2

Tribuna Laterale Libera – prezzo Intero: € 16; prezzo Ridotto: € 12; Under 10: € 2

Tribuna Laterale Numerata – prezzo Intero: € 20; prezzo Ridotto: € 16; Under 10: € 2

Tribuna Centrale – prezzo Intero: € 30; prezzo Ridotto: € 25; Under 10: € 2

Settore ospiti: 10€ (escluso diritto di prevendita)

Under 10: 2€ (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne)

Si ricorda che il prezzo ridotto è valido esclusivamente per gli over 65 ed invalidi con percentuale dal 50 al 99.

Gli studenti universitari u25 per poter usufruire dello sconto nel settore distinti devono presentare in biglietteria il BADGE. Il giorno della gara la biglietteria non sarà abilitata per la stampa della CURVA OSPITI. I tagliandi sono acquistabili senza Fidelity Card, salvo eventuali diverse disposizioni stabilite dal GOS e/o dall’Osservatorio Nazionale

Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 10, che devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario. Non saranno validi gli abbonamnti per la stagione sportiva 2018 – 2019, i coupon omaggio dei “Piace Point” e gli accrediti stagionali.

ACCREDITI DISABILI – Per poter ricevere l’accredito è necessario compilare il modulo di richiesta scaricabile dal sito internet (https://www.piacenzacalcio.it/wp-content/uploads/2017/08/Modulo-invalidi201718.doc.pdf) e inviarlo debitamente compilato via mail all’indirizzo segreteria@piacenzacalcio.it entro e non oltre le 12:00 di giovedì 6 giugno 2019. Il giorno gara sarà possibile ritirare l’accredito presso lo sportello dedicato. L’ingresso gratuito è previsto esclusivamente per le persone diversamente abili il cui grado di disabilità sia pari al 100% e per eventuali accompagnatori (se necessari).

ACCREDITI OSSERVATORI/TESSERE FIGC – CONI – AIA/STAMPA – In occasione della gara di Play Off campionato Serie C non sono validi gli accrediti stagionali, ma bisogna inoltrare apposita richiesta. Per motivi organizzativi e logistici la nostra Società potrà rilasciare di norma solamente n.1 accredito per gli osservatori delle società di Serie A, Serie B e di Serie C, mentre non potrà essere rilasciato alcun accredito per gli osservatori delle società di Lega dilettanti.

Le richieste di accredito devono essere inviate via mail entro e non oltre le ore 12 di giovedì 6 giugno 2019 all’indirizzo segreteria@piacenzacalcio.it. Verranno prese in considerazione solamente le richieste pervenute entro il limite stabilito fino ad esaurimento dei posti riservati. Gli accrediti confermati saranno ritirabili allo sportello dedicato presso le biglietterie dello stadio Garilli il giorno gara presentando la conferma dell’accredito.