La fortuna bacia Borgonovo: vinti 500mila euro con un “Gratta e vinci”

La fortuna bacia Piacenza, e in particolar modo Borgonovo. Nel paese della Valtidone è stata infatti da poco realizzata una vincita record da 500 mila euro con il biglietto “Nuovo Doppia Sfida”.

Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Paolo Maini, in Via Bilegno 11. “Non ho idea – le parole del titolare – di chi sia la persona che si è aggiudicata una vincita così importante che, tra l’altro, è la prima volta che viene realizzata nella nostra tabaccheria. Sicuramente se un giorno potessi avere la medesima fortuna, partirei immediatamente per un mese di vacanza e poi mediterei su come investire il premio”.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 2 miliardi e 900 milioni di euro in tutta Italia.

foto: Lottomaticaitalia.it