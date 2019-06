La musica fa centro! Con la Redazione del Civico 11

Recentemente la vostra Redazione di fiducia (quella del Civico 11) è stata ospite della festa di Crazy sound a Podenzano, insieme alle operatrici della cooperativa Aurora Domus.

Crazy sound è un’associazione che organizza da 14 anni corsi di canto, ballo e strumenti musicali vari per i bambini e per i ragazzi di Podenzano e dintorni. I ragazzi dell’associazione – tra cui animatori il musicista Alessandro Colpani, Laura Cordani e Ly Ahn – hanno partecipato a un progetto musicale con il Centro diurno socio riabilitativo di Podenzano, “La musica fa centro”: alcuni ragazzi del centro diurno, che amano la musica e che hanno un certo talento pittorico, hanno svolto un laboratorio musicale grafico.

I ragazzi, ascoltando alcune canzoni scelte da Crazy sound, le hanno rappresentate infatti a livello grafico, seguendo le loro emozioni. Noi della Redazione saremo invitati, in occasione del compleanno del centro, a valutare e premiare i loro lavori.

Ecco le canzoni utilizzate nel progetto: “Incontro” di Francesco Guccini; “Costruire” di Niccolò Fabi; “Se ti tagliassero a pezzetti” di Fabrizio De Andrè, nella versione di The Leading Guy.

Abbiamo poi intervistato alcuni dei ragazzi: Lele ci ha detto che il suo brano preferito è stato “Incontro”, mentre Stefano ci ha raccontato che le canzoni gli fanno venire in mente i ricordi del passato. La festa è stata l’occasione per divulgare il risultato del progetto, e per Crazy Sound di far suonare alcuni dei ragazzi che frequentano i loro corsi. Per noi invece è stata l’occasione per visitare il centro, all’avanguardia (ci sono pure la stanza multisensoriale, il laboratorio di ergoterapia, la palestra e il letto vibroacustico!), e per farci una bortellina con il salume!