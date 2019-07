La segnalazione “Sfregiato il monumento ricordo dell’Adunata alpina 2013”

Vandali deturpano con scritte di vario tipo il cippo alpino che, posizionato a piazzale Libertà, ricorda l’Adunata nazionale degli Alpini tenutasi a Piacenza nel 2013.

Lo segnala un lettore. Di certo non un bel biglietto da visita in attesa del raduno del Secondo raggruppamento alpini, in programma in autunno in città.

“Nella serata del 29 giugno passando a piedi all’inizio dello Stradone Farnese nei pressi del cippo, posto a ricordo dell’adunata 2013 degli Alpini, ho notato come questo sia stato vandalizzato – scrive il lettore alla nostra redazione – con scritte incise nel metallo sia nel fronte che nel retro. Essendo passato per lo stesso luogo venerdì mattina e non avendo notato anomalie, sono certo che il fatto sia successo dunque tra venerdì mattina e sabato sera”.

“Vi segnalo la notizia affinché ne possiate dare giusta eco e, magari con l’ausilio di telecamere, siano puniti i responsabili”.