La Val Tidone in vetrina su Rete 4 con Luca Sardella

Sabato 15 giugno, alle ore 12.55 su Retequattro, va in onda la Val Tidone.

Le colline, gli antichi manieri e i castelli e soprattutto le sue eccellenze enogastronomiche. La trasmissione Parola di Pollice Verde, condotta dal noto giornalista Luca Sardella, ha effettuato nei giorni scorsi un reportage sul territorio, da Rocca d’Olgisio nel comune di Pianello Val Tidone a Borgonovo, incontrando alcune delle realtà produttive principali della vallata, tra cui Cantina Valtidone, oltre alla vetreria di Borgonovo e all’azienda di salumi Capitelli, che domani saranno protagoniste della nota trasmissione Mediaset.

“Una nuova importante opportunità – commentano in Cantina Valtidone, dove ormai Luca Sardella è di casa – che ci permette di mostrare su una rete nazionale e in una trasmissione così importante e seguita tutta la magia della nostra valle e alcune delle sue eccellenze agroalimentari e produttive che si uniscono per la promozione del territorio”.