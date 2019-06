“L’Altra Metà”, fa tappa al Politeama il nuovo tour di Francesco Renga

Francesco Renga sarà in concerto il 3 dicembre al Teatro Politeama di Piacenza con “L’Altra Metà Tour“, che in autunno vedrà l’artista protagonista sui palchi dei principali teatri italiani per presentare al pubblico il suo ultimo e ottavo album di inediti “L’Altra Metà”.

I biglietti per la tappa piacentina saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it dalle ore 16 di venerdì 28 giugno, e nei punti vendita e prevendita abituali dalle ore 11 di lunedì 1 luglio.

L’album, prodotto da Michele Canova Iorfida, è composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. È attualmente in radio il nuovo singolo “Prima o poi”, scritto da Gazzelle, Luca Serpenti e lo stesso Francesco.

Il video del brano è visibile al seguente link: https://youtu.be/SU4mkSzWgYQ