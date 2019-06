Lamon e Bertazzo primi leader della Sei Giorni

La 22^ edizione della 6 Giorni delle Rose si aperta così come si era chiusa quella precedente, ovvero con Francesco Lamon e Liam Bertazzo al comando della classifica generale e in maglia bianca “Siderpighi” di leader. In una folta cornice di pubblico, i due veneti (coppia della Rossetti Market) hanno vinto la prova del giro lanciato, fermando il crono sul tempo di 21”527, battendo i fratelli greci Christos e Zafeiris Volikakis (coppia della Pavinord).

Nell’americana invece la vittoria è andata agli altri azzurri Davide Plebani e Michele Scartezzini (La Rocca), davanti proprio a Bertazzo-Lamon (a parità di punti, 16, ma grazie al successo nell’ultima volata) e ai fratelli Volikakis.

THOMAS E BALSAMO FANNO CENTRO NELLE GARE DI CLASSE 1 – Anche quest’anno, oltre alle tradizionali gare a coppie, la manifestazione comprende le prove di Classe 1 Uci, che assegnano punti per i ranking Uci delle varie specialità, dai quali dipendono le qualificazioni a Mondiali e Olimpiadi.

Subito podi di altissimo livello: in campo maschile, successo del due volte iridato Bejamin Thomas nella corsa a punti. Il francese ha totalizzato XX punti, precedendo il neozelandese Aaron Gate (xx punti) e lo svizzero Thery Schir. Tra le donne, nello scratch, successo della piemontese Elisa Balsamo, che in uno sprint serratissimo ha battuto la polacca Justyna Kaczkowska e la neozelandese Holly Edmondston.

Questa prima serata ha visto anche l’esibizione musicale del Sexteto Milonguero, una delle più note e apprezzate orchestre di tango argentino, arrivati direttamente da Buenos Aires.

VENERDI’ – La giornata di venerdì 7 giugno inizierà nel pomeriggio, alle 16, con le qualificazioni dell’inseguimento individuale Under 23 maschile e con quelle della madison femminile. Il programma serale invece inizierà alle 20 con la finale dell’inseguimento individuale e proseguirà con il giro lanciato, la finale della madison femminile di classe 1 Uci e la madison della 6 Giorni a coppie che chiuderà la serata.

Info e classifiche sul sito www.fiorenzuolatrack.it. La serata sarà trasmessa in live streaming dalle 20 sulla pagina Facebook “6 Giorni delle Rose – Fiorenzuola”.

I RISULTATI: https://bit.ly/2Z90fMl

IL PROGRAMMA COMPLETO: https://bit.ly/2XpAaIr