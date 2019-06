Landini, Giulietti e tanti ospiti alla “Festa Insieme” della Cgil

Festa Insieme: Questo il titolo dell’iniziativa voluta dalla locale Camera del Lavoro e dal sindacato pensionati, lo Spi Cgil, presente ieri con i vertici Luigino Baldini (segretario generale) e Fausto Modenesi (segretario organizzativo), intervenuti insieme al segretario organizzativo della Cgil di Piacenza, Ivo Bussacchini e a Giovanna Montesissa, proprietaria dell’Agriturismo Boschi Celati, che devolverà parte del ricavato alle strutture di cure palliative.

Un convegno al mattino con prestigiosi ospiti, un happening al pomeriggio nell’aia, e tutt’intorno stand, associazioni e gioca bimbi. Questo il programma di domenica prossima che prevede un pranzo in favore delle strutture di cure palliative del territorio piacentino, a Borgonovo e Piacenza.

IL PROGRAMMA – Al mattino, dunque, evento a carattere divulgativo dal titolo “Le Energie per Vivere in Pace: ambiente e territorio”, apertura lavori alle ore 9 con due “lezioni” di Alberto Bellini, coordinatore del corso di Laurea in Ingegneria elettronica all’Università di Bologna, che parlerà di economia circolare, e del dottor Giuseppe Miserotti, referente dei medici per l’ambiente di Isde che attraverso dati epidemiologici e ricerche affronterà il tema dell’inquinamento e dei suoi effetti sulla salute.

Dalle ore 11, un format che prevede “Testimonianze dal territorio, Fryday for future e oltre” che vedrà intervenire studenti, insegnanti, imprenditori, volontari, esperti sui temi come la centrale nucleare di Caorso, le aree militari, sicurezza sul lavoro: “testimoni viventi” di quell’energia umana che dà il titolo al panel del mattino.

Al pomeriggio, dalle ore 15, dopo il pranzo benefit a numero chiuso (130 posti a sedere, contributo a partire da 25 euro, solo su prenotazione allo 0523/459791) sarà la volta dello sguardo “nazionale” su “Lavoro, legalità, diritti e dignità”, con il numero uno della Cgil, Maurizio Landini e Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana intervistati da Mattia Motta.

L’iniziativa pomeridiana si terrà all’aperto, nell’aia con ingresso libero mentre l’iniziativa del mattino è a posti limitati. Per info: segreteria_piacenza@er.cgil.it