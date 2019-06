Incidente quanto meno singolare nella mattinata del 27 giugno in provincia di Piacenza, all’incrocio della strada per Gossolengo con quella che porta al ponte di Tuna.

In quel punto, a poca distanza dalla carreggiata, scorre il canale irriguo Rio Comune, che preleva l’acqua dal Trebbia, dove, per cause in corso di accertamento, è finita una Fiat Idea. Fortunatamente il fondale basso ha impedito che il mezzo sprofondasse: così, quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Piacenza, il conducente, un 40enne, era già riuscito ad uscire dal finestrino della vettura per poi salire sul tettuccio.

L’uomo è stato tratto a riva dai pompieri e soccorso dai sanitari della Croce Rossa. Sul posto gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia e Valluretta, impegnati per i rilievi, insieme ai tecnici del Consorzio di Bonifica. Pare che il conducente abbia fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.