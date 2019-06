Lavori di asfaltatura in via Caorsana, temporeaneo senso unico in un tratto

Terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale in via Del Capitolo, proseguono quelli riguardanti il tratto di via Caorsana compreso tra la rotatoria all’altezza di via Cremona e l’intersezione con via Arda, che sino alle ore 20 di martedì 3 luglio comporteranno il senso unico di marcia nello stesso tratto, in direzione del cavalcaferrovia.

Qualora l’intervento dovesse concludersi in anticipo rispetto ai tempi previsti – fa sapere il Comune di Piacenza – sarà ripristinata la viabilità ordinaria.

Festa dell’Hospice in via Verdi, le limitazioni al traffico – Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento di solidarietà che celebra l’ottavo compleanno della Casa di Iris, a partire dalle 16 di sabato 29 giugno sino all’una del mattino di domenica 30, sarà vietata la circolazione – con la sola eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine in servizio di emergenza e dei residenti, che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia – nel tratto di via Verdi compreso tra i civici 42 e 48.

I residenti di via Verdi e via Santa Franca potranno accedere alle autorimesse di cui fruiscono transitando per piazza Sant’Antonino e vicolo San Martino. Contestualmente alla manifestazione, sarà infatti revocato il senso unico di marcia nel tratto di via Verdi compreso tra piazza Sant’Antonino e vicolo San Martino. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera area dell’iniziativa.