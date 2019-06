Lavori teleriscaldamento, per due mesi senso unico in via Cremona

Il Comune di Piacenza informa che per consentire lavori di raccordo della rete del teleriscaldamento nella zona, dalle ore 7 di lunedì 1° luglio alle 24 del 23 agosto sarà attuato, in via Cremona, un restringimento di carreggiata, con istituzione del senso unico di marcia e direzione consentita dalla rotatoria all’altezza delle vie Emilia Parmense e Panini verso via Caorsana.

Contestualmente, sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km orari.

LAVORI AL PONTE PALADINI, LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE – E’ stato programmato un intervento di sostituzione di due elementi danneggiati di un giunto, in corrispondenza del ponte “Palladini” sul Fiume Trebbia, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud Ovest di Piacenza.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo – fa sapere la Provincia -, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato regolato da movieri, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 del giorno 28 giugno 2019, per tutte le categorie di veicoli, alla progressiva chilometrica 0+800, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud Ovest di Piacenza.