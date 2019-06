Lavori teleriscaldamento, per una settimana senso unico in un tratto di via Cavour

A seguito dei lavori di estensione della rete del teleriscaldamento, a partire dalla mezzanotte di lunedì 10 giugno, sino alle 24 di domenica 16, nel tratto di via Cavour compreso tra via Bacciocchi e l’incrocio con le vie Roma e Borghetto a Piacenza verrà istituito il senso unico di marcia, con direzione consentita dalla prima alle seconde.

A darne notizia il Comune di Piacenza. Nello stesso tratto stradale, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Anche i mezzi del trasporto pubblico locale diretti verso piazzale Milano, giunti al semaforo tra via Cavour, via Roma e via Borghetto, avranno l’obbligo di svolta a sinistra verso quest’ultima.