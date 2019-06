Lavori teleriscaldamento, “traslocano” taxi e mercato

Trasloco (temporaneo) in vista a Piacenza per l’area taxi vicina a piazza Cavalli-via Cavour, per consentire i lavori del cantiere del teleriscaldamento. Contestualmente verranno spostati anche i banchi del mercato, dal 6 al 20 luglio, per quanto riguarda l’area interessata dall’intervento.

Il provvedimento è contenuto in una delibera pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Piacenza. Saranno inoltre adottati provvedimenti in ordine alla circolazione stradale onde impedire il transito e la sosta dei veicoli nelle strade interessate tra cui è contemplata la via Sopramuro e anche l’area di via Cavour.

I taxi verranno spostati nell’area, già utilizzata, in via IV Novembre vicino al Cheope. I banchi del mercato invece saranno collocati nel primo tratto di via Cavour.