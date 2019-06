Lavori tra via Cavour e via Roma, cambia la viabilità per un mese

Il Comune di Piacenza informa che per consentire il ripristino del manto stradale, a seguito dei lavori di estensione della rete del teleriscaldamento, dalle ore 7 di lunedì 17 giugno alle 24 del 17 luglio, nel tratto di via Cavour compreso tra via Bacciocchi e via Roma sarà istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da viale Risorgimento a piazza Cavalli.

Contestualmente, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Il semaforo tra via Cavour, via Roma e via Borghetto resterà spento e il limite massimo di velocità sarà di 30 km orari.

Nella fase di sistemazione della pavimentazione all’intersezione semaforica, non si potrà circolare nel tratto di via Roma compreso tra vicolo San Pietro e via Cavour: giunti all’altezza di vicolo San Pietro, i mezzi percorrenti via Roma avranno l’obbligo di svoltare in tale via; i veicoli provenienti da piazza Cavalli, all’altezza di largo Matteotti dovranno svoltare qui a sinistra o girare a destra in via Romagnosi.

Nei tratti interessati dai lavori, saranno effettuati scambi di corsia per consentire la pavimentazione dell’intera carreggiata. Se l’intervento dovesse concludersi in anticipo sui tempi previsti, sarà ripristinata la normale circolazione stradale.