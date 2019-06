Dopo le corse per Orio, FlixBus attiva il servizio su Linate

A fronte del successo riscosso dai collegamenti tra Piacenza e Orio al Serio, FlixBus raddoppia la frequenza delle corse per lo scalo bergamasco e istituisce connessioni dirette con Linate, in partenza dalla nuova fermata di Via Gorra.

Il leader europeo dei viaggi in autobus lancia inoltre i primi collegamenti regionali con Piacenza, ampliando ulteriormente la sua offerta di mobilità sul territorio.

A Linate in poco più di un’ora. Orio al Serio collegato due volte al giorno – La mobilità integrata piace ai Piacentini, che nei mesi scorsi hanno affollato gli autobus diretti a Orio al Serio in modo crescente, lasciando a casa l’auto in nome di una maggiore comodità e del rispetto per l’ambiente. Sull’onda di questo successo, FlixBus lancia ora un secondo collegamento giornaliero per l’aeroporto bergamasco, e avvia corse dirette anche per Linate, raggiungibile in un’ora e un quarto. Lo scalo sarà raggiungibile dalla nuova fermata di Via Gorra, che, affiancandosi a quelle esistenti presso la Stazione FS e in Viale Sant’Ambrogio, segna un ulteriore consolidamento dell’azienda sul territorio.

Al via i primi collegamenti regionali con Bologna, Imola, Forlì, Faenza e Ravenna – Un’ulteriore novità riguarda il lancio dei primi collegamenti regionali FlixBus in partenza da Piacenza. Dalla città è infatti già possibile arrivare senza cambi a Bologna, Imola, Forlì, Faenza e Ravenna usufruendo, come sempre, dei comfort che caratterizzano il servizio degli autobus verdi: Wi-Fi gratuito e prese elettriche per lavorare a bordo, toilette e sedute comode, spaziose e reclinabili.

Tutti i collegamenti in partenza da Piacenza sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, via app, nelle agenzie di viaggi del territorio e nelle edicole convenzionate. (nota stampa)