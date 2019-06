Le creazioni dell’orafo piacentino Cremonini alla mostra internazionale Artistar Jewels

Parlerà anche piacentino Artistar Jewels, la mostra internazionale che si svolge ogni anno dal 2013 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il gioiello contemporaneo a livello mondiale.

Alla prossima edizione, in programma dal 24 al 27 ottobre a Milano, parteciperà infatti anche Rayan Lynch, nome d’arte del creatore di gioielli piacentino Massimiliano Cremonini. Reduce dalle esposizioni milanesi alla Galleria Arcadia, alla Fabbrica del Vapore e alla breriana Galleria M’Arte, ma anche da quella a Cà Zenobio degli Armeni, nel cuore di Venezia, Rayan Lynch è stato selezionato su oltre cinquecento orafi di tutto il mondo per far parte dei cento artisti del gioiello che daranno vita alla nuova edizione di Artistar Jewels.

Ogni artista esporrà varie opere originali e tutte le creazioni che potranno essere ammirate in mostra, verranno pubblicate su una monografia che sarà distribuita nelle librerie italiane ed internazionali. La mostra, anche quest’anno, si articolerà in sei diverse sezioni individuate in base alle caratteristiche delle opere esposte – Design, Arte, Innovazione, Green, Fashion e Prezioso – ed è probabile che Rayan Lynch possa partecipare con le proprie creazioni orafe in più di una sezione, essendo stato invitato ad esporre ben dieci gioielli.

Artista eclettico e visionario, formatosi con gli insegnamenti della maestra orafa Raffaella Lamanna, Rayan Lynch ha sperimentato e perfezionato le tecniche artigianali del cesello, della filigrana e della lavorazione a filo ritorto seguendo antiche tradizioni orafe di provenienza longobarda, celtica e bizantina, rielaborate con un’interpretazione in chiave contemporanea.

“Sono onorato – ha commentato Cremonini – di essere stato selezionato per partecipare a questo evento internazionale che, al pari della mostra del gioiello che ogni anno si svolge a Dubai, è senz’altro uno dei più noti e innovativi a livello internazionale. Onorato per questo inatteso riconoscimento, ma anche per poter rappresentare Piacenza alla prossima edizione di Artistar Jewels che quest’anno sarà il cuore pulsante della Milano Jewelry Week. Adesso mi aspetta un periodo di intenso lavoro in laboratorio; i gioielli che ho creato finora mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo, ma a Milano porterò in mostra alcune creazioni che ho già ideato e iniziato a realizzare. Ci vorrà tempo, pazienza e la giusta ispirazione”.