Momento di premiazioni per i vincitori del concorso “L’avventura continua nel racconto della tua esperienza”, a cui hanno partecipato le tante classi coinvolte nell’iniziativa “Basi Aperte“, che da 22 anni vede la collaborazione tra l‘associazione scout e le scuole del piacentino.

Sono stati più di un migliaio gli studenti piacentini e del lodigiano che quest’anno, grazie all’impegno di dirigenti scout, insegnanti ed esperti di vari settori e di tutti volontari, hanno avuto la possibilità di trascorre una giornata all’aria aperta per conoscere, apprezzare e studiare l’ambiente naturale ed alcuni aspetti della storia e delle tradizioni del piacentino.

Alle classi è stato proposto di raccontare attraverso foto, poesie o brevi scritti, le emozioni della giornata e fra chi ha partecipato sono stati scelti i migliori elaborati: quattro quelle vincitrici, premiate nella mattinata del 5 giugno dai membri del Settore Competenza Agesci nella sede piacentina del Politecnico di Milano. Una sacca contenente una bussola, un pallone e un libro sulla natura, il premio per i tre vincitori della sezione letteraria; mentre alla classe vincitrice nella sezione fotografica è stata regalata una cornice contenente le fotto scattate durante la giornata passata con gli scout.

LE CLASSI VINCITRICI

Sezione Fotografica

1°PREMIO: CLASSE 3°A DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “ITAS RAINERI” – modulo “Alla scoperta dei crinali dell’Appennino”

MOTIVAZIONE:“Nell’insieme riescono a sfiorare tutti gli argomenti, e i linguaggi fotografici, seppur migliorabili, sono vari e creativi. Piacevole e sostenuta da una buona dose di fortuna l’immagine della farfalla (Macaone)”

Sezione Letteraria

1° PREMIO SCUOLA PRIMARIA: CLASSE 4°C DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PONTENURE – modulo “Il giusto gusto”

MOTIVAZIONE: “La classe ha raccontato in rima e con allegria l’incontro alla base di Spettine con puffi gastronomi, che hanno svelato loro i segreti per preparare gustose prelibatezze della cucina piacentina. Ai simpatici scolari si può perdonare qualche verso ancora da limare, perché hanno saputo raccontare l’emozione di infarinarsi le mani e preparare pasta e gnocchi per gli amici e gli insegnanti”.

1° PREMIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE 1°B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CALVINO” DI PIACENZA – modulo “Artisti di strada”

MOTIVAZIONE: “I resoconti, con stili diversi, riescono a ricreare con fantasia le emozioni della giornata. Le suggestioni vissute nell’attività svolta conducono a una nuova scoperta: alla base scout c’è tanto da esplorare, da fare e da imparare che per un giorno intero si può fare a meno del cellulare”.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: CLASSE 1°B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN NICOLO’ – modulo “Il codice segreto della natura”.

MOTIVAZIONE: “Il racconto dell’esperienza vissuta dagli alunni nasce dalla originale bella idea di descrivere una immaginaria foto scattata durante la loro giornata di basi aperte”.

BASI APERTE – Durante la 22esima edizione di “Basi Aperte” sono stati realizzati 21 moduli, a cui hanno partecipato 46 classi di 19 istituti scolastici, per un totale di circa 800 allievi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Coinvolti anche un centinaio di insegnanti.

Le attività sono state guidate da 95 capi scout, con la collaborazione della Pubblica Assistenza Valnure di Ponte dell’Olio e dei Carabinieri forestali.

I moduli realizzati sono i seguenti:

Alla Base scout di Spettine

“Il giusto gusto” – preparazione manuale di prodotti tipici: formaggio, gnocchi, pisarei e piadina

“Che importa se è un gioco” – sei tribù di pellerossa vanno alla ricerca del vecchio gufo realizzando zatterine, studiando mappe, costruendo oggetti decorativi

“I segni del cielo”- conoscenza dell’aerodinamica e costruzione aeromodelli, analisi della volta celeste e nozioni di astronomia

Artisti di strada – clownerie, giocoleria e acrobazie

“L’uomo del bosco” – ricerca e calco di tracce di animali, costruzione rifugi e accensione fuochi

“Vedere, fare, sapere” – alla scoperta di leggi della fisica e della geologia

“Be Prepared” – nodi di sicurezza, montaggio tende, primo soccorso

“Welcome to the scottish castle”- giochi, attività manuali, canti e danze della tradizione scozzese, tutto in inglese

“Il codice segreto della natura” – esplorazione nel bosco, accensione fuoco, montaggio rifugi

“L’armonia uomo e natura”- scoperta della natura, nozioni di primo soccorso

Orienteering – come leggere una cartina, come muoversi in montagna, gara di orienteering

“Una giornata ad Olimpia” – lettura della carta topografica e uso della bussola, giochi di movimento e gara di orienteering

Alla Colonia Caccialanza ( Base Scout ) di Lodi

La magia delle mani – realizzazione manuale di oggetti vari con materiali diversi riciclati

I misteri della cucina – preparazione di piatti della cucina tipica e del formaggio

A Piacenza

Scoprire la natura nella città – alla scoperta di parchi, giardini, tracce e siti storici nel centro antico di Piacenza

In Val Perino

Controcorrente – esplorazione delle cascate del Perino e del territorio circostante

Nel Parco del Trebbia

Sulle orme di Annibale – riviviamo giocando la battaglia fra Annibale e i Romani

Sul Monte Osero

Alla scoperta dei crinali dell’Appennino – esplorazione naturalistica sul crinale fra Val Nure e Val Perino

Nel Parco del Piacenziano

Sui calanchi del piacenziano – il sentiero del Rio Carbonaro alla ricerca di fossili e il Museo Geologico di Castell’Arquato

Il progetto ha visto il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e del Comune di Piacenza.