Liberali Piacentini: “Centro destra unito in consiglio comunale”

I Liberali Piacentini: “Centro destra unito, per la seduta di domani”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata dai Liberali in vista della seduta di consiglio comunale che lunedì è chiamata ad eleggere il successore di Giuseppe Caruso, arrestato nell’ambito dell’inchciesta sulle infilitrazioni della ‘ndrangheta al nord. Ecco il testo:

A seguito di una riunione tenutasi questa mattina (domenica ndr) nella sede dell’Associazione dei Liberali Piacentini dopo un’altra – interlocutoria – tenutasi in precedenza, si è innanzitutto constatata la piena unità che nel centro destra si riscontra, nella certezza che solo una conduzione di questa impostazione politica può risolvere i problemi, creati da precedenti amministrazioni, che devono essere oggi risolti nonostante difficoltà obbiettive che si registrano.

Al proposito, si è nella riunione constatato – e ribadito con forza – che, agli occhi di chi non vuole strumentalizzare una dolorosa vicenda per fini propri, è chiaro che i fatti riguardanti il presidente del Consiglio dimissionario non interferiscono, e non hanno interferito in alcun modo e in alcun modo hanno a che fare, con l’Amministrazione, che dalla presenza in questione non è stata in alcun modo condizionata, avuto anche presente che nulla lasciava pensare quello che si è saputo e che è al vaglio della magistratura, tant’è che se fosse stata cosa nota, la responsabilità di non averla denunciata coinvolgerebbe all’evidenza anche la minoranza.

L’appello è a tutti gli uomini e a tutti i piacentini di buona volontà che credono nella valorizzazione del nostro territorio, non servendosi della politica, ma la stessa servendo nei limiti delle proprie forze e comunque con piena, netta coscienza.

Nel corso delle riunioni sono state adottate le decisioni, anche di metodo, che saranno domani comunicate nel corso del Consiglio comunale convocato per volontà della maggioranza e non per decisione prefettizia, di per sé infatti operante senza bisogno di convalida alcuna.