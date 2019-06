Lite nella notte a Borgonovo, spunta un coltello

Sono ancora da chiarire i contorni del violento episodio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 22 giugno a Borgonovo Val Tidone, in via Risorgimento.

Una lite sarebbe scoppiata tra due persone di nazionalità indiana e sarebbe spuntato un coltello. Entrambe in protagonisti sono rimasti feriti in maniera non grave.

Uno dei due si è rivolto ai carabinieri raccontando l’aggressione, i militari hanno quindi rintracciato il secondo straniero nella sua abitazione. Aveva una ferita riconducibile a un’arma da taglio.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti.