Lyons, Under 14 e Serie C alla scoperta di Potenza per un weekend di sport e cultura

Dopo aver ospitato nel mese scorso il CUS Potenza Rugby, le formazioni di Serie C e Under 14 dei Rugby Lyons Piacenza avranno l’occasione di onorare il recente gemellaggio tra le due società – che rientra nella più ampia intesa tra i Comuni di Piacenza e Potenza siglata in occasione dei 900 anni dalla morte di San Gerardo della Porta – trascorrendo un weekend nel capoluogo lucano.

Questo fine settimana la carovana bianconera formata da giocatori e accompagnatori attraverserà la penisola per far sfidare in amichevole le formazioni del CUS Potenza, oltre che per visitare la città di San Gerardo, Patrono di Potenza ma originario di Piacenza. “Sarà una bellissima occasione per rinsaldare i rapporti con questa nuova società amica – commentano i dirigenti dei Lyons – nel segno dei valori dello sport di amicizia e rispetto”.

Dopo il lungo viaggio di andata di venerdì, una volta arrivati nel capoluogo lucano la rappresentanza Lyons verrà accolta dalla comunità di Potenza con una cena offerta dall’amministrazione comunale locale. La mattina di sabato, invece, andrà in scena la parte “agonistica” del viaggio, con la doppia sfida tra Under 14 (ore 9.30) e squadre seniores (10.30) presso il Campo Scuola “Macchia Romana”, a cui seguirà il classico terzo tempo.

Nel pomeriggio i ragazzi potranno visitare la città, in particolare il Museo Archeologico. Nella giornata di domenica il ritorno a casa, non prima di aver visitato la vicina città di Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019.

“Per la realizzazione di questa iniziativa Rugby Lyons ringrazia in particolar modo la Fondazione di Piacenza e Vigevano e le diocesi delle due città coinvolte per il contributo offerto e per essere state il motore di questo gemellaggio – dichiara poi la società piacentina -. Un weekend intenso di sport, amicizia, divertimento e cultura attende i nostri giocatori, che avranno l’opportunità di fare un’esperienza unica in una bellissima zona d’Italia”.