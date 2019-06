Manutenzione verde pubblico, il Comune attiva un call center per le segnalazioni

Il Servizio Infrastrutture del Comune di Piacenza informa che è stato attivato il call center per le segnalazioni relative alla manutenzione del verde pubblico.

Telefonando al numero verde 800 135699 oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comune.piacenza.verde@gmail.com, i cittadini potranno comunicare le eventuali problematiche relativamente a: taglio siepi, sfalcio erba, piante, fioriere, fontanelle, giardini pubblici, campi giochi, aree sgambamento cani, ecc.

“Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla presenza di animali (piccioni, zanzare, topi, ecc.) o di rifiuti – viene ricordato – è necessario rivolgersi all’ufficio Salubrità ambientale, tel. 0523 492507/2538”.

Prc “Inutile, la Giunta esca dal Palazzo” – Sul tema si registra l’intervento di Rifondazione Comunista Piacenza: “Capiamo benissimo – scrivono in una nota – che il lavoro senza sosta della Giunta costringa i suoi membri a un esilio forzato nelle stanze di Palazzo Mercanti, ma invitiamo comunque i consiglieri di maggioranza, la Sindaca e i vari assessori a farsi un giro per Piacenza”.

“In tal modo si accorgerebbero che le funzioni del call center appena attivato sono del tutto superflue, perchè il problema del’incuria non riguarda solo alcune aree verdi (parchi, aiuole, sgambamenti per i cani, campo giochi, eccetera…), bensì tutte le aree verdi cittadine. Di conseguenza non servono segnalazioni di alcuna sorta, ma organizzare solo un intervento serio che sistemi una volta per tutte il degrado in cui riversa la nostra città”.