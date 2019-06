MashUp Festival, quattro serate live a Spazio2

Dopo la fortunata esperienza dell’estate scorsa, ritorna la collaborazione tra Spazio2 e Collettivo Zest che darà vita ad un nuovo MashUp, il festival della musica live d’estate, in centro a Piacenza.

Come l’anno scorso saranno 4 le serate (tutte sotto il cappello dei Venerdì Piacentini) che accenderanno via XXIV maggio, tutti i venerdì dal 28 giugno fino al 19 luglio, con un mix tra proposte piacentine e altre provenienti da fuori provincia ma che già hanno cominciato a far girare il proprio nome.

Una collaborazione tra Spazio2 e Collettivo Zest, fortemente voluta da parte dei gestori dei locali di via XXIV maggio per le crescenti capacità organizzative del collettivo picentino, visibili sia ai Musici per caso sia in eventi come il Link Festival; e da parte dei ragazzi guidati da Gianluca Bernardo per continuare a proporre serate in contesti anche molto diversi l’uno dall’altro, ma sempre con il filo conduttore della musica live.

Le serate – Lo start del 28 giugno è romagnolo con un antipasto nostrano. Infatti se i primi ad aprire MashUp 2019 saranno gli Stasi, con un progetto recentissimo ma che gli ha già portati al loro primo ep dal titolo “Demogiorgione”, dopo arriveranno i Cacao da Ravenna con il loro rock primordiale e metafisico prima del main live della serata, i Riviera, che nei loro tanti giri su e giù dai palchi, non hanno mai abbandonato la loro attitudine punk.

Si riparte per il secondo venerdì come era cominciata la prima serata, ossia con un po’ di Piacenza ad anticipare un ospite che viene “da fuori”. Lui è Matteo Pisotti ed è probabilmente il principale interprete del nuovo cantautorato Made in Pc, a riprova di questo, l’ottimo riscontro di due delle sue ultime uscite: Batistuta e Autunno a Cuba. Dopo di lui, arriva I miei migliori complimenti. Un viaggio tra l’amore ed il futuro, che parte da un mac ma che poi oltrepassa la digitalizzazione per tornare al cuore.

Il secondo venerdì di luglio, il 12, segna il passaggio completo alla piacentinità con una serata che gira attorno a certezze e nuove scoperte. Il primo live è quello di Joe Croci, un nome che prima abbiamo imparato a conoscere attraverso un talent e poi con i The Strikes, e che adesso torna in versione “solo” con una attitudine sempre più rock. Poi gli Still Noise. Un mix di rock e hip hop che li ha portati ad essere una rivelazione del nostro panorama musicale anche grazie al loro ep Antares. L’ultimo live è quello ad opera di chi già da tempo si affermato sulla scena ma che quest’anno ha avuto un rilancio grazie ad una forte svolta rock con il loro “Salvami”, stiamo parlando dei Blugrana che per la prima volta arrivano a Spazio2.

L’ultima serata arriva il 19 luglio, con quello che può essere definito un doppio release party. Il main della serata sarà l’uscita ufficiale di “Dubbio”, il primo ep solista di Michele Barbieri, che per il suo prodotto discografico ha messo insieme 5 brani ognuno con all’interno un featuring. Di conseguenza insieme a lui sul palco saliranno alternati anche: Elena Brianzi; Benedetta Cutolo; True Skill; Francesco Mori; Matteo Pisotti. Prima di lui troveremo gli Ercole, ossia quelli che fino a pochi giorni fa erano i Lots e che oltre al nome hanno cambiato anche i suoni, e che porteranno a Spazio2 le nuove produzioni che proprio in queste settimane stanno svelando.

