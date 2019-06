“Il materasso abbandonato era proprio per Iren”

il materasso c’era, la dedica per Iren c’era, ma per un motivo. Il materasso doveva essere raccolto con il giro degli ingombranti a domicilio che si attiva con una chiamata al Numero Verde 800-212607, e quindi era stato esposto sul marciapiede in attesa del ritiro.

L’indicazione “per Iren” viene richiesto venga apposta onde evitare ritiri indesiderati.

E’ questa la precisazione inviata da Iren riguardo al materasso avvistato in Corso Garibaldi da un lettore.

“Per Iren” era il laconico messaggio appiccicato su un materasso abbandonato nella tarda serata del 6 giugno in corso Garibaldi a Piacenza, a pochi passi dal Palazzo della Provincia.

Singolare tuttavia che per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, questi possano restare “esposti” in strada in pieno centro a Piacenza fino al ritiro.