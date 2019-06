Matteo Seravalli approda a Pallacanestro Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di avere sottoscritto il contratto per le prestazioni sportive di Matteo Seravalli in vista della stagione 2019/2020.

Seravalli, classe 1991, è un play-guardia che arriva da Basket Lugo, dove aveva giocato le ultime 4 stagioni tra Serie C e Serie B, rendendosi grande protagonista della promozione in Serie B e mantenendo nel 2018/2019 una media di 11,7 punti proprio in Serie B in campionato. Il massimo stagionale dell’ultima annata per Seravalli sono stati i 31 punti messi a referto nella gara persa con Pall. Bernareggio per 81-90.

Con la sua abilità su entrambi i lati del campo, che lo rendono anche un ottimo difensore anche sui cambi, Seravalli porta a Fiorenzuola il suo acume in cabina di regia, con ottime capacità sia dall’arco che in penetrazione e in tema di visione di gioco.