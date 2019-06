Maturità 2019, sul sito del Miur tutti i commissari (ma è già in tilt)

Maturità 2019 a Piacenza, il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i nomi dei commissari esterni. Gli elenchi si trovano qui a questo LINK

I nomi dei commissari esterni sono già arrivati venerdì 31 maggio in tutte le segreterie delle scuole.

A partire da mezzogiorno il Miur li ha pubblicati on line sul portale dedicato all’Esame di Stato 2019. Nel giro di pochi minuti il motore di ricerca che permette di visualizzare il nome del docente per ogni istituto d’Italia è andato in blocco per eccesso di collegamenti. Il consiglio è di riprovare più tardi.

LE COMMISSIONI DEL LICEO GIOIA (indirizzo classico)

LE COMMISSIONI DEL LICEO RESPIGHI (indirizzo scientifico)

Quest’anno saranno 13.161 le commissioni d’esame per 26.188 classi coinvolte. Ad oggi (gli scrutini si concluderanno nei prossimi giorni) sono 520.263 i candidati iscritti alla Maturità, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni.