Maturità 2019, come vestirsi e gli errori da evitare

C’è un dress code per ogni occasione, l’esame di maturità non fa eccezione: ecco alcuni consigli per presentarsi al meglio alle prove, senza incorrere in grossolani errori e dimenticarsi il buon gusto.

La maturità si svolge in mesi molto caldi, sicuramente le estati piacentine invogliano ad uscire di casa con canottiera e infradito, ma non bisogna lasciarsi tentare: ogni occasione richiede un certo tipo di abbigliamento ed eventi più seri necessitano di maggior formalità. Da evitare quindi cappellini da baseball, canottiere, magliette con scritte e fantasie improbabili, pantaloncini corti, capi troppo sportivi e infradito, sconsigliati anche tessuti sintetici, che scaldano e non sono traspiranti.

Per rimanere eleganti e freschi si possono scegliere capi come t-shirt, camicie e pantaloni di tessuti naturali e traspiranti, ottimo il cotone e il lino, per le ragazze consigliati anche gonne e vestiti, a patto che non siano eccessivamente corti e scollati, con effetto spiaggia assicurato, se si ha un vestito particolarmente sbracciato si può ovviare indossando sopra un copri spalle leggero. Per le scarpe sono ottimi sandali, mocassini o ballerine, comodi ma raffinati.