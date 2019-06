Mauro Chiappafreddo lascia la Volley Academy Piacenza, venerdì il sostituto

Coach Mauro Chiappafreddo lascia la Volley Academy Piacenza dopo un anno di intenso ed apprezzato lavoro, per riprendere il percorso della pallavolo senior, in seria A2, precisamente al Barricalla CUS Torino. Un progetto che orbita intorno ad un gruppo under 23 composto da atlete e studentesse che oltre che nel volley devono eccellere nello studio, con borse di studio e college annessi.

«Un progetto – spiega coach Chiappafreddo – che ho sposato forte dell’esperienza affrontata in VAP; sono certo che molte delle atlete che hanno affrontato con me le sfide di questo magnifico anno, potrebbero, una volta concluso il percorso nelle formazioni giovanili, incrociare la mia strada al CUS Torino». Una grande opportunità per il River Volley, la sua Academy e tutta la pallavolo piacentina.

La VAP saluta dunque Mauro Chiappafredo e dà appuntamento a tutto il suo movimento tra qualche giorno, venerdì alle 12 presso la sede CORO Marketing di Rottofreno, per la presentazione del nuovo responsabile tecnico del progetto Volley Academy Piacenza, un grande allenatore, con all’attivo alcune esperienze in seria A e in vari settori giovanili.