Meloni (FdI) “Sconcertati, Caruso sollevato da ogni incarico nel partito”

Arresto presidente del consiglio di Piacenza, Giuseppe Caruso, esponente di Fratelli d’Italia.

Sulla vicenda interviene anche la coordinatrice nazionale, Giorgia Meloni.

“Grazie alle Forze dell’ordine e alla magistratura per la maxi operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia, che ha portato alla luce un sistema criminale radicato e diffuso. Il coinvolgimento di Giuseppe Caruso, anche se non legato alla attività politica ma al suo ruolo di funzionario dell’Agenzia delle Dogane che fa capo al Ministero dell’Economia, ci lascia sconcertati”.

“Confidiamo nel lavoro degli inquirenti, e auspichiamo che Caruso dimostri la sua totale estraneità in questa vergognosa vicenda. Ribadiamo con assoluta fermezza che in Fratelli d’Italia non c’è stato, non c’è e non ci sarà mai spazio per nessuna mafia e per noi, come noto, chi fa politica a destra e tradisce l’Italia merita una condanna doppia”.

“Anche per questo Fratelli d’Italia è pronta a costituirsi parte civile nel processo per difendere la sua immagine e la sua onorabilità. Finché non sarà chiarita la sua posizione, Giuseppe Caruso è sollevato da ogni incarico e non può essere più membro di Fratelli d’Italia” dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.