Il “Mercante di Venezia” degli studenti: energia travolgente contro la paura

Studenti del Respighi a prova di palcoscenico con il “Mercante di Venezia”: energia travolgente contro la paura

Un messaggio forte, chiaro, contro i muri paralizzanti della paura e del rancore sociale. Uno squarcio di speranza, in fondo, quello che hanno aperto i ragazzi del Liceo Scientifico Respighi, portando in scena la loro perfomance de “Il mercante di Venezia” al Teatro Filodrammatici di Piacenza.

Una rivistazione dell’opera completa, tra le più conosciute di William Shakespeare è ciò che gli studenti di diverse classi del liceo hanno realizzato con il loro laboratorio teatrale. Non tutte le scene sono presenti, alcune lo sono in misura ridotta, ma il risultato è ugualmente efficace.

Il progetto nasce in quest’anno scolastico 2018-2019, dalla collaborazione tra il Dipartimento di Lettere del “Respighi” guidato dalla dirigente scolastica Simona Favari, e Teatro Gioco Vita, direzione artistica Diego Maj, che ha affidato il coordinamento artistico all’attore e regista Nicola Cavallari.

E la perfomance finale, andata in scena giovedì sera al Teatro Filodrammatici, trova spazio all’interno della rassegna Pre/Visioni proposta da Teatro Gioco Vita e Associazione Amici del Teatro Gioco Vita, sezione del cartellone Altri Percorsi della Stagione di Prosa “Tre per Te” del Teatro Municipale, proposta da Teatro Gioco Vita.

Non è una commedia e neppure una tragedia “Il mercante di Venezia”, piècè tra le più rappresentate e trasposte di William Shakespeare. Piuttosto una “dark comedy” che il sommo poeta- drammaturgo trasse da una novella de “Il pecorone” di ser Giovanni Fiorentino, in cui erano già presenti tre figure fondamentali de Il Mercante (Bassanio, Porzia e l’ebreo Shylock), come la libbra di carne a titolo di risarcimento del debito.

Un’opera quindi quella di Shakespeare in cui momenti altamente drammatici si alternano e convivono con altri estremamente comici.

Due trame e due mondi paralleli si dilieano, si espandono, fino ad intrecciarsi: quello crudo, reale, livido di Venezia, con la vicenda dell’ ebreo Shylock che concede il prestito al cristiano Antonio (il mercante del titolo); l’altro romanzesco-favolistico collocato a Belmonte.

A fare da trait d’union sarà Porzia, ricca ereditera di Belmonte, che con la sua spiccata intellegenza ( virtù difficile da attribuire ad una donna nel 1500) salverà le sorti di Antonio.

Una storia di amore, di pregiudizi, di solitudine, ma anche di giustizia e di pietà.

E non è un caso che i ragazzi, portando in scena l’opera, usino stilemi completamente differenti da un lungo all’altro, nel rispetto delle indicazioni autoriali. Sia sotto il profilo visivo, sia linguististico e dell’azione: l’atmofera ricercata e retorica di Belmonte, si alterna a quella descrittiva e clownesca di Venezia. Dove giochi di rima e battute fuori luogo subentrano anche in momenti di alto pathos.

E così da un lato le dimensioni si accentuano, per contrasto volutamente stridente; dall’altro non sono mai unicamente interpretabili, come neppure i personaggi.

Su tutti il più complesso e controverso, l’ebreo Shylock.

Finanziarie- usuraio che odia i cristiani, è in cerca di vendetta, ma soffre terribilmente la solitudine e il trattamento spezzante che gli stessi cristiani gli riversano. Il suo odio nasce soltanto dalle umilianti offese subite. Mai però oltraggerebbe la Giustizia.

Ed è proprio la coraggiosa sfida contro il pregiudizio, contro la trappola pericolosa del pensiero unico, che gli studenti del Liceo Scientifico hanno vinto, come sottolinea il reagista Cavallari: “Osservare, fermarsi e pensare, e non lasciare che ogni cosa ci scivoli addosso senza darle troppa importanza. Del resto il mondo va considerato per quello che è: un palcoscenico sul quale ognuno recita la propria parte”.

E loro l’hanno fatto con quella fremente passione giovanile, che forse più di tutto può contro il muro marmoreo della paura rancorosa.

E infatti ha conquistato tutti, finendo in uno scroscio di applausi.