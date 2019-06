Mercatone Uno: pronta la guida Adiconsum per i consumatori coinvolti nel fallimento

Nota stampa

A fronte delle tante richieste di assistenza giunte alle sedi territoriali, Adiconsum, per venire incontro alle migliaia di consumatori colpiti dalla vicenda Mercatone Uno, ha lanciato una Campagna, realizzando una guida dedicata e attivando un servizio telefonico e una mail. E questo perché la messa in pratica delle tutele per i consumatori sono diverse e variano in base alle modalità di pagamento effettuate.

Nella Guida di Adiconsum, il consumatore trova tutte le istruzioni a seconda del proprio caso: pagamento con finanziamento; pagamento con carta di credito; domanda di insinuazione al passivo.

La Guida di Adiconsum è la prima guida realizzata ad hoc per gestire il caso di un’azienda che ha arrecato un danno ad una collettività di consumatori. Per questo, Adiconsum lancia una Campagna con l’obiettivo di stilare un elenco dei crediti che le verranno segnalati e di sottoporlo all’attenzione del Governo, per trovare tutte le soluzioni possibili.

Per saperne di più, i consumatori possono chiamare dal lunedì al venerdì lo 06 44170234 oppure inviare una mail a: assistenza.consumatori@adiconsum.it. Tutte le strutture territoriali Adiconsum sono pronte a fornire l’assistenza necessaria. L’invito rivolto ai consumatori è di recarsi presso la sede Adiconsum più vicina, portando con sé tutte le carte relative all’ordinazione della merce.