Messa in sicurezza condotta Agazzano-Battibò, conclusi i lavori

Messa in sicurezza di un tratto della condotta Agazzano- Battibò – La nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Conclusi i lavori di messa in sicurezza della condotta irrigua Agazzano- Battibò (adduttore principale del distretto destra Tidone) in località Casa Roveda in comune di Pianello Val Tidone.

Grazie agli interventi di consolidamento è stata realizzata un’opera di difesa a protezione della condotta irrigua messa a nudo a seguito degli eventi alluvionali del marzo 2016 per i quali il Consorzio aveva inviato segnalazione di intervento e relativa richiesta di finanziamento alla Regione Emilia Romagna dopo una prima messa in sicurezza effettuata con fondi interni all’Ente.

Sia per quanto riguarda i primi interventi urgenti di messa in sicurezza, sia per la realizzazione delle opere di difesa, la Direzione Lavori è rimasta in capo all’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

PRIMI INTERVENTI URGENTI (con fondi del Consorzio)

Gli interventi di urgenza, effettuati subito dopo i danni alluvionali causati dall’evento di piena del torrente Tidone (anno 2016), consistettero:

• nel ripristino con materiale inerte delle sponde erose del torrente a protezione della condotta;

• nella realizzazione delle selle a supporto delle condotta;

• nella riattivazione dei collegamenti in fibra ottica danneggiati dalla furia delle acque.

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (in parte realizzati con fondi del Consorzio e in parte finanziati dalla Regione ER) – Gli interventi terminati da poco e, relativi all’ulteriore e necessario consolidamento spondale a protezione della condotta irrigua, hanno previsto quanto segue.

INTERVENTI DI MONTE

-consolidamento del bastione in muratura mediante la realizzazione di una berma in massi intasati e di una scogliera in massi;

-riprofiltatura del Torrente Tidone nel tratto prospiciente al cantiere mediante movimentazione di inerti al fine di favorire il deflusso delle acque;

-costruzione di circa 105 metri di scogliera in massi paralleli alla sponda per la ricostruzione del profilo longitudinale a protezione della condotta;

-costruzione di 6 pennelli trasversali in gabbioni aventi dimensioni diverse e lunghezza tra i 10 e i 15 metri ciascuno.

INTERVENTO DI VALLE realizzato a monte dei pennelli già esistenti posti a difesa della condotta irrigua:

-realizzazione di 3 pennelli in gabbioni aventi la stessa geometria di quelli dell’intervento di monte;

-adeguamento della difesa spondale in massi sciolti a seguito della realizzazione dei nuovi pennelli per garantire un adeguato livello di difesa idraulica.

La condotta Agazzano Battibò, ultimata nel 2013, è una tubazione in pressione lunga 23 chilometri e fondamentale per la distribuzione irrigua nei comuni di Pianello, Borgonovo e Agazzano.

In Val Tidone, in pratica, l’acqua rilasciata dalla Diga e dal torrente Tidoncello confluisce alla traversa Lentino per essere distribuita nel comprensorio irriguo in parte tramite canali e in parte tramite condotte come nel caso dei comuni sopra citati all’interno dei quali l’acqua viene immessa in condotte sotterranee e indirizzata ai singoli agricoltori che ne fanno uso durante la stagione irrigua.